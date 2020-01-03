Beypazarı'nda söyleşi düzenendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda söyleşi düzenendi - Son Dakika

Beypazarı'nda söyleşi düzenendi

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Beypazarı İlçesinde Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması Projesi" kapsamında "Ahmet Hamdi Tampınar ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü Bürokrasinin İronisi" konulu söyleşi düzenlendi.

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Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Beypazarı İlçesinde Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması Projesi" kapsamında "Ahmet Hamdi Tampınar ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü Bürokrasinin İronisi" konulu söyleşi düzenlendi.

Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki söyleşiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, konuşmacı olarak takıldı.

Kaymakam Temel Ayca, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, RAM Müdürü Hasan Uluışık ile okul müdürü ve öğretmenin de katıldığı etkinlikte Prof Dr. İbrahim Şahin, yazar Ahmet Hamdi Tampınar hakkında bilgi verdi.

Şahin, " Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini şiire ayırdığı halde sosyal temalar için nesri seçmiştir. Romanları, zengin hayat hikayesinden taşarak Türkiye meselelerine kendine has yorumlar getirir." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık, Ahmet Hamdi, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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