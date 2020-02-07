Beypazarı'nda suç istatistikleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda suç istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Beypazarı'nda suç istatistikleri açıklandı

6 saat önce

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünce, 2018 ve 2019 yılları suç istatistikleriyle ilgili bilgi verildi.

Beypazarı'nda suç istatistikleri açıklandı, System.String[]

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünce, 2018 ve 2019 yılları suç istatistikleriyle ilgili bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede 2018 yılında çeşitli suçlardan aranan 47 kişinin, 2019 yılında ise 145 kişinin yakalandığı belirtildi.

Asayiş ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılına göre geçen yıl yüzde 130 azalma olduğu bildirilen açıklamada, aynı dönemde inşaatlardan hırsızlık olaylarında ise yüzde 80 gerileme görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik olaylarında da yüzde 30 azalma olduğu kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Telefonla dolandırıcılık olayları karşısında vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Telefonla arayarak kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ/PYD veya terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek para, altın isteyenlere itibar edilmesin. Bu çok önemli." ifadesini kullandı.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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