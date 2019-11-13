Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hamlesi' toplantısı - Son Dakika

Beypazarı'nda "Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı

6 saat önce

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'nda turizmin yılın 12 ayına yayılması ve daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Beypazarı'nda

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'nda turizmin yılın 12 ayına yayılması ve daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanlığında düzenlenen "Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hamlesi" başlıklı toplantıya, İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Kuyumcular ve Demirciler Odası Başkanı Fazıl Yiğit, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı Turizm Derneği Başkanı İhsan Okyay, BEYBİSBER Derneği Başkanı, Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal katıldı.

Toplantıda, Beypazarı Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede geniş kapsamlı turizm komitesi oluşturulması kararlaştırıldı.

Suluhan Kervansarayı'nın turizme kazandırılması gerektiğini belirten Ayca, "Kervansarayda yapılacak ve satışa sunulacak ürünlerde kaliteden ödün verilmemesi çok önemli. Turizmi çok önemsiyorum. Beypazarı çok önemli bir yer. Bu çalışmada, Beypazarı için logo oluşturacağız ve bundan böyle bu logoyu her alanda kullanacağız." dedi.

Ticaret Odası Başkanı Göçmen ise Beypazarı'nın UNESCO kültürel miras listesine alınması için girişimde bulunulması gerektiğini anlattı.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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