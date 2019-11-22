Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Suriyelilerin Entegrasyonu' konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika

Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

Beypazarı'nda

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

Ayca, kaymakam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, ilçedeki Suriyeliler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Osman Tuncel, Temel AYCA, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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