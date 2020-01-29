Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı - Son Dakika

Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı
6 saat önce
Karayolları 43. Şube Şefliği, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Beypazarı ile Kıbrısçık arasında, sürücülere uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Karayolları 43. Şube Şefliği, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Beypazarı ile Kıbrısçık arasında, sürücülere uyarıda bulundu.
Yetkililer, sürücülerden yüksek rakımlı bölgelerde sis ve kar yağışı nedeniyle dikkatli seyretmelerini istedi.
Beypazarı Karaşar Mahallesi yolunda da kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karaşar Mahalle Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, ana yoldan mahallelerine kadar olan 7 kilometrelik yolun ulaşıma açık tutulması için, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Son Dakika Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi