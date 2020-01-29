Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı - Son Dakika

Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı

6 saat önce

Karayolları 43. Şube Şefliği, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Beypazarı ile Kıbrısçık arasında, sürücülere uyarıda bulundu.

Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı, System.String[]

Karayolları 43. Şube Şefliği, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Beypazarı ile Kıbrısçık arasında, sürücülere uyarıda bulundu.

Yetkililer, sürücülerden yüksek rakımlı bölgelerde sis ve kar yağışı nedeniyle dikkatli seyretmelerini istedi.

Beypazarı Karaşar Mahallesi yolunda da kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karaşar Mahalle Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, ana yoldan mahallelerine kadar olan 7 kilometrelik yolun ulaşıma açık tutulması için, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Kıbrısçık, Beypazarı, Karaşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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