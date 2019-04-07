Beypazarı'nda Tahrip Edilen Trafik Levhaları Yenileniyor
28 dakika önce
Beypazarı ilçesinde zarar verilen trafik işaret ve yön levhaları yenileniyor.
Beypazarı
ilçesinde zarar verilen trafik işaret ve yön levhaları yenileniyor.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan 750 kilometrelik kara yolunda bulunan trafik işaret ve yön levhaları tabanca ve tüfek atışlarıyla tahrip edildi.
Karayolları ekipleri zarar gören çok sayıda trafik işaret ve yön levhasının değiştirilmesi için çalışma başlattı.
Sürücülerden Hüseyin Tozlu, yaptığı açıklamada, kendini bilmez kişi veya kişilerin trafik levhalarına zarar vererek hem insan hayatını tehlikeye düşürdüğünü hem de milli serveti heba ettiklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA
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