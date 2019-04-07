Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Tahrip Edilen Trafik Levhaları Yenileniyor

Beypazarı'nda Tahrip Edilen Trafik Levhaları Yenileniyor

28 dakika önce

Beypazarı ilçesinde zarar verilen trafik işaret ve yön levhaları yenileniyor.

Beypazarı'nda Tahrip Edilen Trafik Levhaları Yenileniyor, System.String[]
Beypazarı ilçesinde zarar verilen trafik işaret ve yön levhaları yenileniyor.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan 750 kilometrelik kara yolunda bulunan trafik işaret ve yön levhaları tabanca ve tüfek atışlarıyla tahrip edildi.

Karayolları ekipleri zarar gören çok sayıda trafik işaret ve yön levhasının değiştirilmesi için çalışma başlattı.

Sürücülerden Hüseyin Tozlu, yaptığı açıklamada, kendini bilmez kişi veya kişilerin trafik levhalarına zarar vererek hem insan hayatını tehlikeye düşürdüğünü hem de milli serveti heba ettiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Tahrip Edilen Trafik Levhaları Yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]