Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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Beypazarı'nda takla atan aracın sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Beypazarı'nda takla atan aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönünden Beypazarı istikametine giden Hasan Ünal idaresindeki 06 ZM 359 plaka sayılı otomobil, ilçe girişi Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğini devirip takla attı.

Karşı şeritte durabilen aracın sürücüsü Ünal, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı sürücü,. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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