Daha önce yanan ve restore edilen Tarih ve Kültür Evi Müzesi ile semerci ustası İbrahim Atıcı'nın dükkanın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Tarih ve Kültür Evi Müzesi açıldı - Son Dakika

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