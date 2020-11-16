Beypazarı'nda tarlalarda ürün gelişimlerine ilişkin kontrol - Son Dakika

Beypazarı'nda tarlalarda ürün gelişimlerine ilişkin kontrol

Beypazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarımsal ürünlerin gelişimlerine ilişkin kontrol yapıldı.

Beypazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarımsal ürünlerin gelişimlerine ilişkin kontrol yapıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Esin Korkmaz beraberinde ekiplerle arazilerde ekilen hububatın gelişimine ilişkin inceleme yaptı. Korkmaz, başlattıkları çalışma ile tarımsal ürünlerin gelişimlerini takip altında tuttuklarını söyledi. Özellikle hububat ürünlerinin çimlenmeye başlamasının sonrasında tarlalarda ürün gelişimi kontrollerini sürdürdüklerini dile getiren Korkmaz, "Beypazarı ilçesinde çiftçinin yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Başkentin tarımda en verimli topraklarına sahip ilçede yılda 4 ürün alındığı görülmekte. Biz de tarımdaki gelişmelerle çiftçimizin yanındayız ve onlara destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

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