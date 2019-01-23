Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

Beypazarı'nda Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Ankara Bölge Müdürlüğünce çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Beypazarı'nda Tarsim Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Beypazarı ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Ankara Bölge Müdürlüğünce çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda TARSİM uzmanları, sigorta çeşitleri, hangi ürünlere sigorta yaptırılabileceği ve poliçeler hakkında bilgi verdi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ise TARSİM sigortasının çiftçinin lehine olduğunu ifade etti.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Yavuz Ekici, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:32 Kaynak: AA

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