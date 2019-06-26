Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda tayini çıkan savcılara veda yemeği
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Beypazarı'nda tayini çıkan savcılara veda yemeği

25 dakika önce

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, tayinleri çıkan savcılar ve hakim için veda yemeği düzenledi.

Beypazarı'nda tayini çıkan savcılara veda yemeği, System.String[]
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, tayinleri çıkan savcılar ve hakim için veda yemeği düzenledi.
Beypazarı ilçesinde 3 yılı akşın süredir görev yapan Cumhuriyet Savcıları Ahmet Şahin, Kübra Nur Kızar ve Onur Reha Yıldırım ile hakim Berhan Yiğit'in tayinlerinin çıkması nedeniyle veda yemeği verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, tayinleri çıkan Cumhuriyet savcıları ile Beypazarı'nda uyum içinde bir çalışma sergilediklerini söyledi.
Programda, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ve Belediye başkanı Tuncer Kaplan, tayinleri çıkan savcı ve hakime plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Cumhuriyet savcıları, Beypazarı ilçesini hiçbir zaman unutmayacaklarını ve güzel anılarla ilçeden ayrıldıklarını dile getirdiler.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Başsavcı, Beypazarı, Güncel
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