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Beypazarı'nda telefon dolandırıcılığına karşı toplantı
6 saat önce
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki banka şubelerinin müdürlerinin de katılımıyla dolandırıcılık olaylarına karşı toplantı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:42 Kaynak: AA
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki banka şubelerinin müdürlerinin de katılımıyla dolandırıcılık olaylarına karşı toplantı düzenlendi.
Kaymakamlık'taki toplantıya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Tufan ile ilgililer katıldı. Bankaların şube müdürlerinin dolandırıcılık olaylarına ilişkin görüşleri alındı.
Emniyet yetkilileri, ATM'ler önünde yardım edebileceğini söyleyen ya da telefonda "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor", "Kartınız kopyalanmış" gibi sözler sarfeden kişilere itibar edilmemesini istedi.
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