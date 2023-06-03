Ankara'da korkunç olay! Tamir etmek istediği tır hareket edince altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da korkunç olay! Tamir etmek istediği tır hareket edince altında kalarak hayatını kaybetti

Ankara'da korkunç olay! Tamir etmek istediği tır hareket edince altında kalarak hayatını kaybetti

03.06.2023 19:21

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 41 yaşındaki Mücahit Aytaç, arızayı gidermek için altına girdiği TIR'ın hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Mücahit Aytaç (41) isimli vatandaş, arızayı gidermek için kullandığı TIR'ın altına girdi. Park halindeki TIR bu sırada kendiliğinden hareket etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın üzerinden geçtiği Aytaç, çağrılan ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaç, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
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Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da korkunç olay! Tamir etmek istediği tır hareket edince altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da korkunç olay! Tamir etmek istediği tır hareket edince altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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