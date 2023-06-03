Ankara'da korkunç olay! Tamir etmek istediği tır hareket edince altında kalarak hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Mücahit Aytaç (41) isimli vatandaş, arızayı gidermek için kullandığı TIR'ın altına girdi. Park halindeki TIR bu sırada kendiliğinden hareket etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın üzerinden geçtiği Aytaç, çağrılan ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaç, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.