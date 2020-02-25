Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor - Son Dakika

Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde TMO'nun fındık yağı, kavrulmuş fındık, kavrulmamış natürel fındık ve pirinç satışlarının sürdüğü bildirildi.

Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor, System.String[]

Beypazarı ilçesinde TMO'nun fındık yağı, kavrulmuş fındık, kavrulmamış natürel fındık ve pirinç satışlarının sürdüğü bildirildi.

TMO'dan yapılan açıklamaya göre vatandaşlar ürünleri Ayvaşık Mahallesi'ndeki satış ofisinden alabilecek.

Satış ofisinde 5 litrelik fındık yağı 75 lira, 5 kilogramlık Osmancık pirinci 31,50 lira, kavrulmuş fındığın kilogramı 48 liradan ve natürel fındığın kilogram paketi 44 liradan tüketiciye sunuluyor.

Satış ofisinde pazartesi gününden itibaren 7 çeşit leblebi satışına başlanacak.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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