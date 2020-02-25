Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde TMO'nun fındık yağı, kavrulmuş fındık, kavrulmamış natürel fındık ve pirinç satışlarının sürdüğü bildirildi.
TMO'dan yapılan açıklamaya göre vatandaşlar ürünleri Ayvaşık Mahallesi'ndeki satış ofisinden alabilecek.
Satış ofisinde 5 litrelik fındık yağı 75 lira, 5 kilogramlık Osmancık pirinci 31,50 lira, kavrulmuş fındığın kilogramı 48 liradan ve natürel fındığın kilogram paketi 44 liradan tüketiciye sunuluyor.
Satış ofisinde pazartesi gününden itibaren 7 çeşit leblebi satışına başlanacak.