Beypazarı'nda Trafik Denetimleri

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde son bir hafta içindeki trafik kontrollerinde eksikliği bulunan araçlara ve sahiplerine toplam 43 bin 223 lira para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, yaptığı açıklamada ilçe genelinde kontrol ve denetimlerini artırdıklarını belirtti.
Trafik uygulamalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini dile getiren Yurtsever, şu bilgileri verdi:
"Yapılan denetim ve kontrollerde, 13 araç sürücü ve sahibine ehliyetsiz araç kullanmaktan, 62 araca hatalı Park'tan, 2 araca abartılı egzozdan, 8 motosiklet sürücüsüne ve sahibine ehliyetsizlikten, abartı egzozdan, sigorta yaptırmamaktan, kask takmamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 11 araç egzoz, ışık donanımı ve sigorta yaptırmamaktan parka çekildi."
Yurtsever, sürücülerden kurallara ve kanunun belirlediği kuralla uymaları konusunda dikkatli olmasını istedi.