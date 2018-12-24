Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Trafik Kazaları Nedeniyle Yol Kapandı

Beypazarı'nda Trafik Kazaları Nedeniyle Yol Kapandı

2 saat önce

Beypazarı-Ankara karayolu 52. kilometresi, buzlanma yüzünden yaşanan trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapandı.

Beypazarı'nda Trafik Kazaları Nedeniyle Yol Kapandı, System.String[]
Beypazarı- Ankara karayolu 52. kilometresi, buzlanma yüzünden yaşanan trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapandı.

Beypazarı-Ankara karayolunun 52. kilometresi Karayolları Beklemesi'nde buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. 1 saat kadar trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun diğer şeridi karşılıklı araç trafiğine açılırken, kazaların meydana geldiği Beypazarı-Ankara istikametinde yol halen kapalı durumda. Meydana gelen kazalarda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:10 Kaynak: İHA

Ankara, Beypazarı, 3. Sayfa
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