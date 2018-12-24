Beypazarı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
37 dakika önce
Beypazarı ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip kaldırıma çarpması nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Beypazarı
ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip kaldırıma çarpması nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Kaya
idaresindeki 06 ACH 495 plakalı hafif ticari araç, ilçedeki Ayvaşık Mahallesi Kapıağzı mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeridi geçip kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Kaya ve araçtaki Derya Atıcı, yaralandı.
Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara
merkezdeki başka bir hastaneye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23 Kaynak: AA
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