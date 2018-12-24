Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

37 dakika önce

Beypazarı ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip kaldırıma çarpması nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Beypazarı ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip kaldırıma çarpması nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Kaya idaresindeki 06 ACH 495 plakalı hafif ticari araç, ilçedeki Ayvaşık Mahallesi Kapıağzı mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeridi geçip kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Kaya ve araçtaki Derya Atıcı, yaralandı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara merkezdeki başka bir hastaneye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23 Kaynak: AA

Tuncay Kaya, Beypazarı, Güncel
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