Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Karakaş yönetimindeki 06 BHE 99 araç, D-140 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Mehmet Ali Dinçer ve Hasan Yıldız çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsa Karakaş, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]