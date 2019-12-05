Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Karakaş yönetimindeki 06 BHE 99 araç, D-140 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan Mehmet Ali Dinçer ve Hasan Yıldız çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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