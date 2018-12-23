Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

5 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Çobanoğlu idaresindeki 06 FAC 37 plakalı otomobil D-140 kara yolu Hamzalar kavşağında Süleyman Eken yönetimindeki 06 MYS 16 otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile Çobanoğlu'nun eşi Emine Çobanoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:17 Kaynak: AA

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