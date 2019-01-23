Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

19 dakika önce

Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zekeriya Öztürk idaresindeki 06 BZC 48 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi'nde, Nazım Çağıran'ın kullandığı 06 BEZ 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 06 BZC 48 plakalı otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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