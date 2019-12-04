Beypazarı'nda trafik kazası araç kamerasına yansıdı
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.
Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı Gazipaşa Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Fevzi Kaya idaresindeki 06 BFL 75 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Çevik'e (35) çarptı. Meydana gelen kazada Meral Çevik ağır yaralandı. Yaralı Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi