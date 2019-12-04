Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda trafik kazası araç kamerasına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda trafik kazası araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

Beypazarı'nda trafik kazası araç kamerasına yansıdı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

Beypazarı'nda trafik kazası araç kamerasına yansıdı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.


Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı Gazipaşa Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Fevzi Kaya idaresindeki 06 BFL 75 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Çevik'e (35) çarptı. Meydana gelen kazada Meral Çevik ağır yaralandı. Yaralı Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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