Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika

Kızılcasöğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Karaaslan ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların traktör römorklarının arkasına, gece ve gündüz çok iyi görülebilen reflektörler takıldı.

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