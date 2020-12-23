Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika

Beypazarı İlçesinde traktör römorklarına reflektör takıldı.
İlçe Ziraat Odası Başkanlığın önünde gerçekleşen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin de katıldı.
Programda, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların traktör römorklarının arkasına, gece ve gündüz çok iyi görülebilen reflektörler takıldı.
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş köylünün traktör römorklarının arakasına takılan reflektörlerin trafikte görünürlüğü arttırdığını, ilk olarak uygulamayı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde başlattıklarını belirtti.
Kızılcasöğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Karaaslan ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA
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