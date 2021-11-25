Beypazarı'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nda öğrencilerin projelerinden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen fuarda öğrencilerin 16 projesi sergilendi.

Açılışa kaymakam adayı Bilal Göksün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, Okul Müdürü Özgür Turan ile aileler ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam adayı Bilal Göksün, projeleri dikkat ve titizlikle anlatan öğrencilere, yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun ise fuarda ilgi çekici projeleri gördüklerini belirterek, "Bu öğrencilerimiz geleceğin doktorları, mühendisleri ve bilim adamları olacak. İlçe genelinde 800 öğretmenle bu öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten önemli projeler bulunuyor." dedi.