Beypazarı'nda tüm okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Güz döneminin yüz yüze eğitimin 21 Eylül günü başlayacak olması dolayısıyla ilçede tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ilçede her eğitim öğretim döneminde 700 yeni öğrenci kayıt yaptığını belirterek, "30 dakikalık eğitim verilecek olması nedeniyle, öğrencilerimizin tertemiz okullara gelmesini istedik. Bu anlamda, bu gün belediye ekipleri tarafından 1. sınıfa devam edecek öğrencilerimiz için yarın da olmak üzere okullarımız dezenfekte edilecek. Bu çalışmalar dolayısıyla sayın belediye başkanı Tuncer Kaplan beye ve temizlik işleri müdürlüğüne ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.