Konaklardan görüntü

Vatandaşların kemana eşlik ederek şarkı söylemeleri

Ekrem Başak ile röportaj Beypazarı'nda turist yoğunluğu

ANKARA (AA)- Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda turist yoğunluğu yaşandı.

Güneşli havaları fırsat bilerek Beypazarı'nı gezmeye gelenler, ilçede yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu olması sebebiyle çevre illerden de gelenler ilçedeki tarihi mekanları ve konakları gezdi.

Beypazarı'nı gezmeye gelenlerden Ekrem Başak, yaptığı açıklamada, bir grupla gezmeye geldikleri ilçeyi çok beğendiğini belirterek, " Beypazarı'nı gezmek, Beypazarı'nda olmak bizi mutlu ediyor. Biz büyük bir aileyiz. Şarkılar da söyledik. Çok mutluyuz. Gezimizi sürdüreceğiz." dedi.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Zafer Poyraz da ilçeye gelen turist sayısında her geçen gün artış olduğunu belirtti.