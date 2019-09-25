Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda TYP'den 57 kişi işe alınacak
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Beypazarı'nda TYP'den 57 kişi işe alınacak

6 dakika önce

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işe alınacak 57 kişinin belirlenmesi için mülakat yapıldı.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işe alınacak 57 kişinin belirlenmesi için mülakat yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilecek 42 hizmetli ve 15 güvenlikçi için 428 kişi müracaat etti.

Bunun üzerine İŞKUR tarafından 6 ayrı sınav komitesi belirlendi ve başvuru sahipleri için Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda mülakat yapıldı.

Mülakat sonuçlarının 1 Ekim'den önce başvuru sahiplerine duyurulacağı bildirildi.

Mülakatı geçen 57 kişi, 1 Ekim'de iş başı yapacak.

Beypazarı'nda TYP'den 57 kişi işe alınacak

Beypazarı, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:07 Kaynak: AA
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