Beypazarı'nda Ülkü Ocakları "Turana Sesleniş" gecesi düzenledi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Ülkü Ocakları "Turana Sesleniş" gecesi düzenledi

13.03.2022 13:12
Beypazarı'nda Ülkü Ocakları "Turana Sesleniş" gecesi düzenledi

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve "Turana Sesleniş" gecesi gerçekleştirdi.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve "Turana Sesleniş" gecesi gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediyesi Cankara Kültür Merkezindeki geceye, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih Atasever ve davetliler katıldı.

Fatih Atasever, yaptığı konuşmada, "Kıymetli ülküdaşlarım, bu gece öyle afaki ve beyhude bir gece değildir. Bu gece dün bir olduğumuz gibi bundan sonra da bir olacağımızı, vatan toprağının dört bir yanından ilan etmenin gecesidir. Bu gece Türk milliyetçilerinin Beypazarı'ndan tüm dünyaya verdiği güçlü bir kuvvet ve nefestir." dedi.

Gecede Alperen Kekili çeşitli türküler seslendirdi.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Ülkü Ocakları, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Ülkü Ocakları 'Turana Sesleniş' gecesi düzenledi - Son Dakika


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