Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı - Son Dakika

Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde yeni yılın ilk ayında umreye gideceklere eğitim verildi.

Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı, System.String[]

Beypazarı ilçesinde yeni yılın ilk ayında umreye gideceklere eğitim verildi.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Camisinde, Beypazarı Müftülüğü Gençlik Platformu temsilcisi ve din görevlisi Osman Can tarafından verilen eğitim seminerlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla yeni yılın ilk ayında umre ziyareti yapacaklara bilgiler verildi.

Can, yeni yılın ilk ayında ilçeden kutsal topraklara umre için gideceklerin eğitim seminerlerini tamamladıklarını söyledi.

Can, ilk kafilenin 22 Ocak, ikincisinin ise 24 Ocak'ta kutsal topraklara doğru yola çıkacaklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Osman Can, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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