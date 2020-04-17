Beypazarı'nda UNESCO sevinci - Son Dakika

Beypazarı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması sevinç oluşturdu.

UNESCO'ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye Beypazarı da dahil oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yaptıkları çalışmalar sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine ilçenin alınmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Kaplan, "Bundan sonraki süreci de çok daha iyi takip edeceğiz. Tarihi ilçenin UESCO'nun koruması altında bulunması büyük çok önem arzediyor." dedi.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ise, 2017 yılında başlattıkları çalışmaların önemine işaret ederek, ilçenin geçici listeye alındığı için mutlu olduklarını söyledi.