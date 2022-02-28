Beypazarı'nda "UNESCO ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "UNESCO ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı" düzenlendi.

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerden temsilcilerin katıldığı program Beypazarı Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Hayri Özalp Konağında başlayan, iki gün sürecek toplantıda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 18 belediye temsilcisi katıldı.

Toplantıda şehir plancısı Namık Kemal Döleneken tarafından, "Kültürel ve doğal miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normlar", "UNESCO ve benzeri çeşitli uluslararası kurumların somut ve somut olmayan kültür varlıklarının korunması" konulu bilgilendirme yapıldı.

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla yerel yönetimler tarafından planlanabilecek ve uygulanabilecek projeler katılımcılarla paylaşıldı.