Beypazarı'nda üretilen sebzeler sofralara ulaşıyor - Son Dakika

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçedeki üreticilerce hasat edilen sebzelerin büyük şehirlere sevk edildiğini belirtti.

Ateş, AA muhabirine, ilçede tarımın her mevsim gerçekleştirilebildiğini, verimli arazilerden elde edilen ürünlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paketlenerek gönderildiğini söyledi.

Üreticilerin ramazan ayında da emeğini esirgemeden çalıştığını dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Verimli topraklara sahip Beypazarı'ndan üretimi yapılan havuç, marul, ıspanak, turp, pırasa, yer elması gibi sebzeleri, salgın kuralları çerçevesinde tarladan hasat ederek, ambalajlayıp, evlerinden çıkamayan vatandaşların sofralarına taze taze ulaşması için İstanbul ve Ankara gibi büyük illere gönderiyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla tarlada çalışanlarımız, sahur yemeğini yedikten sonra hemen yola çıkıyor ve işe başlıyor."