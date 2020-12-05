Beypazarı'nda, Uruşlular Derneği 10 yıldır muhtaçlara sıcak yemek servisi yapıyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinin eski beldelerinden Uruş Mahallesinde, Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, yardıma muhtaç kişilere sıcak yemek servisi veriliyor.

Dernek başkanı Şenol Şentürk, AŞ evi sayesinde pişirilen sıcak çorba ve yemekleri, bakıma ve yardıma muhtaç aile ve kişilerin evlerine kadar servis ettiklerini söyledi.

On yıldır, aynı hizmete devam ettiklerini kaydeden Şentürk, "Evlerine kadar sıcak yemek götürdüğümüz vatandaşlarımız verilen hizmetten oldukça memnun kaldıklarını bizlere aktarıyorlar. Sıcak yemek servisimiz devem edecek. Ayrıca, Uruş Mahallesinde pazar kurulduğu gün pazarcılara da sıcak çorba ikramımızla çay ikramımız oluyor. Sabahın erken saatinde pazar açmak üzere gelen vatandaşlarımız, sıcak sıcak çorbalarını içere kendilerine geliyor."

Şenol Şentürk, yapılan faaliyette desteklerinden ötürü hayırseverlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.