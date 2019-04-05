Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Beypazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, zehir tacirlerine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Son 1 ayda 38 kişi hakkında işlem yaptık. Bunlardan 7'si tutuklandı. Beypazarı'nın yaşanılır, huzurlu bir kent haline gelmesi ve turizmiyle öne çıkması yönündeki çabalarımız sürüyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:20 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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