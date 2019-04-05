Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Beypazarı
ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, zehir tacirlerine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Son 1 ayda 38 kişi hakkında işlem yaptık. Bunlardan 7'si tutuklandı. Beypazarı'nın yaşanılır, huzurlu bir kent haline gelmesi ve turizmiyle öne çıkması yönündeki çabalarımız sürüyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:20 Kaynak: AA
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