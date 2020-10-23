Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde, içinde 4 kişi olan otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 208 gram eroin, bir miktar esrar, 12 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan S.S, S.Y, M.D. ve A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, ilçe merkezinde bir kıraathanede kumar onadıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında yasan işlem yapıldı, bir kıraathanede sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 8 kişiye para cezası kesildi.

Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, ilçe genelinde denetimlerin aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.