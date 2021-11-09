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Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

09.11.2021 17:05
Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. ve R.I. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve R.I, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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