Beypazarı'nda vatandaşlara aromatik bitkinin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda vatandaşlara aromatik bitkinin önemi anlatıldı

17.05.2022 18:32
Beypazarı'nda vatandaşlara aromatik bitkinin önemi anlatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi görevlilerince vatandaşlara aromatik bitki yetiştiriciliği anlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi görevlilerince vatandaşlara aromatik bitki yetiştiriciliği anlatıldı.

Kayabükü köyü muhtarı Muhammet Köksal, köy konağında düzenlenen toplantıda, Beypazarı'nda her türlü sebze ve meyvenin yetiştiğini söyledi.

Aromatik bitkinin çiftçiler açısından maddi getirisinin daha iyi olduğunu söyleyen Köksal, ilçede aromatik bitkilerin her çeşidinin yetiştirilebileceğini anlattı.

Köksal, kendisinin alternatif tarım ürünleri konusunda çok araştırmada bulunduğunu ve mahallesinde Çin Bamyası, yetiştirdiğini ve oldukça verimli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda vatandaşlara aromatik bitkinin önemi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda vatandaşlara aromatik bitkinin önemi anlatıldı - Son Dakika
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