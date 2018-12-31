Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Vatandaşların Kar Keyfi

Beypazarı'nda Vatandaşların Kar Keyfi

27 dakika önce

Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağan karın tadını Kirazyanı bölgesinde kızakla kayarak çıkarıyor.

Beypazarı'nda Vatandaşların Kar Keyfi, System.String[]
Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağan karın tadını Kirazyanı bölgesinde kızakla kayarak çıkarıyor.

İlçenin Karaşar Mahallesi yakınlarındaki bulunan Kirazyanı bölgesi vatandaşların kışın kaymak için en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında gelirken Beypazarı'nın kartal kayası olarak adlandırılıyor.

Bölgeye kaymak için gelen vatandaşlardan Hüseyin Kocabaş, çocuklarıyla birlikte kızak kaymaya geldiğini ve hep birlikte gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

Kocabaş, "Bizler de çocuklar kadar eğleniyoruz. Şehir merkezinde hiç kar yok ama buraya geldiğinizde her yer bembeyaz, manzara ve doğa güzelliği ile sizleri bekliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:31 Kaynak: AA

Kocabaş, Karaşar, Beypazarı, Güncel
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