Beypazarı'nda Vatandaşların Kar Keyfi
27 dakika önce
Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağan karın tadını Kirazyanı bölgesinde kızakla kayarak çıkarıyor.
Beypazarı
ilçesinde vatandaşlar yağan karın tadını Kirazyanı bölgesinde kızakla kayarak çıkarıyor.
İlçenin Karaşar
Mahallesi yakınlarındaki bulunan Kirazyanı bölgesi vatandaşların kışın kaymak için en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında gelirken Beypazarı'nın kartal kayası olarak adlandırılıyor.
Bölgeye kaymak için gelen vatandaşlardan Hüseyin Kocabaş
, çocuklarıyla birlikte kızak kaymaya geldiğini ve hep birlikte gönüllerince eğlendiklerini söyledi.
Kocabaş, "Bizler de çocuklar kadar eğleniyoruz. Şehir merkezinde hiç kar yok ama buraya geldiğinizde her yer bembeyaz, manzara ve doğa güzelliği ile sizleri bekliyor." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:31 Kaynak: AA
Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı
Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi