Beypazarı'nda Vergi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş, 32. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Bilal Bozdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vergi haftasını kutladı.

Ülkenin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşmasını vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Bozdemir, "Ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve vergi dairesi çalışanlarının 32. Vergi Haftası'nı en iyi dileklerimle kutluyorum." dedi.

Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş ise vergi haftasını kutlayarak, salgın kuralları çerçevesinde vergi dairelerinin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.