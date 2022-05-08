Beypazarı'nda yağmur duası edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda yağmur duası edildi

08.05.2022 16:31
Beypazarı'nda yağmur duası edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Kırbaşı başta olmak üzere Kargı, Yanlıçam, Yoğunpelit ve Macun mahallelerinde vatandaşlar, yağmur duası etti.

Yağmur duasına katılanlara etli pilav ikramında bulunuldu.

Macun Mahallesi sakinlerinden Tahir Şanlı, 2 yıldır salgın nedeniyle yapamadıkları yağmur duasını bu yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukluğundan bu yana yağmur duasında bulunduklarını belirten Şanlı, "78 yaşıma geldim. Her yıl yağmur duasına bu tepeye çıkarız." dedi.

Mehmet Güven de köyün üzerinde bulunan ören yerine gelen köylülerin, hep birlikte saf tutarak yağmur duasında bulunduklarını kaydederek, "Her yıl yağmur duasına çıkarız. Yağmur duası öncesinde yine dualar eşliğinde kurbanlarımızı keseriz. Yağmur duasının ardında da duamıza eşlik eden yaşlıya, gence yemek ikramımız olur. Bize kadar gelen bu geleneği biz de gelecek kuşaklara taşımada kararlıyız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda, bayramda yoğunluk yaşandı Beypazarı'nda, bayramda yoğunluk yaşandı

Beypazarı, Kırbaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yağmur duası edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda yağmur duası edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement