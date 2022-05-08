Beypazarı'nda yağmur duası edildi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Kırbaşı başta olmak üzere Kargı, Yanlıçam, Yoğunpelit ve Macun mahallelerinde vatandaşlar, yağmur duası etti.

Yağmur duasına katılanlara etli pilav ikramında bulunuldu.

Macun Mahallesi sakinlerinden Tahir Şanlı, 2 yıldır salgın nedeniyle yapamadıkları yağmur duasını bu yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukluğundan bu yana yağmur duasında bulunduklarını belirten Şanlı, "78 yaşıma geldim. Her yıl yağmur duasına bu tepeye çıkarız." dedi.

Mehmet Güven de köyün üzerinde bulunan ören yerine gelen köylülerin, hep birlikte saf tutarak yağmur duasında bulunduklarını kaydederek, "Her yıl yağmur duasına çıkarız. Yağmur duası öncesinde yine dualar eşliğinde kurbanlarımızı keseriz. Yağmur duasının ardında da duamıza eşlik eden yaşlıya, gence yemek ikramımız olur. Bize kadar gelen bu geleneği biz de gelecek kuşaklara taşımada kararlıyız." diye konuştu.