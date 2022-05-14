Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde yağmur duasına çıkıldı.

Uruş Mahallesi Yoğunpelit mevkisindeki etkinliğe Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Müftüsü Ahmet İniler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, toplanan 71 bin taş okuyarak, yağmurun bol yağması için mahalleden geçen Suvari çayına bırakıldı.

Duanın ardından kurban kesildi, katılımcılara pilav ikram edildi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karedede, yağmur duası öncesi okunan taşların çaya bırakılmasının küçüklüğünden beri süren bir gelenek olduğunu söyledi.