Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

15.05.2022 04:25

Beypazarı ilçesinde yağmur duasına çıkıldı.

Beypazarı ilçesinde yağmur duasına çıkıldı.

Uruş Mahallesi Yoğunpelit mevkisindeki etkinliğe Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Müftüsü Ahmet İniler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, toplanan 71 bin taş okuyarak, yağmurun bol yağması için mahalleden geçen Suvari çayına bırakıldı.

Duanın ardından kurban kesildi, katılımcılara pilav ikram edildi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karedede, yağmur duası öncesi okunan taşların çaya bırakılmasının küçüklüğünden beri süren bir gelenek olduğunu söyledi.

Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

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Aydın Gökmen, Beypazarı, Hisarcık, Uruş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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