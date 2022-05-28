Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

28.05.2022 14:42
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Nisan ayı içinde bölgeye az yağmur düşmesi nedeniyle Kapullu Mahallesi muhtarlığının girişimiyle Hümmet tepe alanında yağmur duasına çıkıldı.

Duanın ardından kurban etlerinden pişirilen yemekler, pilavla birlikte halka ikram edildi.

Mahalle muhtarı Ali Özcan, nisan ayı içinde bölgeye yeteri kadar yağmur düşmediğini söyledi.

Ettikleri dualarla bolca rahmet istediklerini belirten Özcan, "Din görevlilerimiz eşliğinde huşu içinde yağmur duamızı yaptık." dedi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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