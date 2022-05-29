Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

29.05.2022 16:07
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

İlçedeki birçok mahallede yaşayan vatandaşlar, Erenler bölgesi türbe mevkisi ile 1880 rakımlı Karlık bölgesinde bir araya geldi.

Öğlen namazının ardından Karlık bölgesinde yapılan yağmur duasına katılan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yağışın olmadığı zamanlarda yağmur duasına çıkıldığını belirtti.

Yapılan dua hakkında vatandaşları bilgilendiren İnciler, "Birçok köyün bir araya gelmesiyle organize edilen yağmur duasına bizlerde katıldık. Duamızla birlikte 2 rekat namazımızı kıldık. Rabbimizden bol yağmur istedik. Rabbim herkesin duasını kabul eylesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz Erdoğan ise "Biz, çocukluğumuzda dedelerimizle, ninelerimizle buraya gelirdik. Dedelerimiz, bu güzel ve anlamlı geleneği bizlere aktardı. Biz de gelecek nesillere aktaracağız. Yağmur duasında bulunduk ve kurbanlarımızı kestik. Rabbimizden bol rahmet vermesi için duada bulunduk." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Erenler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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