Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

30.05.2022 01:45

Yağmur duası için gelen vatandaşlar Yağmur duasının yapılması İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in konuşması Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz Erdoğan'ın konuşması Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Yağmur duası için gelen vatandaşlar

Yağmur duasının yapılması

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in konuşması

Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz Erdoğan'ın konuşması Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

İlçedeki birçok mahallede yaşayan vatandaşlar, Erenler bölgesi türbe mevkisi ile 1880 rakımlı Karlık bölgesinde bir araya geldi.

Öğlen namazının ardından Karlık bölgesinde yapılan yağmur duasına katılan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yağışın olmadığı zamanlarda yağmur duasına çıkıldığını belirtti.

Yapılan dua hakkında vatandaşları bilgilendiren İnciler, "Birçok köyün bir araya gelmesiyle organize edilen yağmur duasına bizlerde katıldık. Duamızla birlikte 2 rekat namazımızı kıldık. Rabbimizden bol yağmur istedik. Rabbim herkesin duasını kabul eylesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz Erdoğan ise "Biz, çocukluğumuzda dedelerimizle, ninelerimizle buraya gelirdik. Dedelerimiz, bu güzel ve anlamlı geleneği bizlere aktardı. Biz de gelecek nesillere aktaracağız. Yağmur duasında bulunduk ve kurbanlarımızı kestik. Rabbimizden bol rahmet vermesi için duada bulunduk." diye konuştu.

Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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