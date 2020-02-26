Beypazarı'nda Yahya Kemal Beyatlı anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Beypazarı'nda Yahya Kemal Beyatlı anıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda Yahya Kemal Beyatlı anıldı

6 saat önce

Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında düzenlenen "Her Şair Bir Değer" programında anıldı.

Beypazarı'nda Yahya Kemal Beyatlı anıldı, System.String[]

Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında düzenlenen "Her Şair Bir Değer" programında anıldı.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Beyatlı'nın yaşamı ve Türk edebiyatına katkıları anlatıldı. Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın şiirlerini seslendirdi.

Programın sonunda Kaymakam Temel Ayca, programı hazırlayan okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Yahya Kemal Beyatlı, Beypazarı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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