Beypazarı'nda Yahya Kemal Beyatlı anıldı - Son Dakika

Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması" projesi kapsamında düzenlenen "Her Şair Bir Değer" programında anıldı.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Beyatlı'nın yaşamı ve Türk edebiyatına katkıları anlatıldı. Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın şiirlerini seslendirdi.

Programın sonunda Kaymakam Temel Ayca, programı hazırlayan okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.