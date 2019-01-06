Beypazarı'nda Yangın
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde çıkan yangında bir ilkokulun lojmanı kullanılamaz hale geldi.
Beypazarı
ilçesinde çıkan yangında bir ilkokulun lojmanı kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Oymağaç Mahallesi'nde 1928 yılında yapılan ilkokula ait lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Lojmanda bulunan tüplerin de patlamasıyla bütün evi saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında lojman kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:23 Kaynak: AA
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