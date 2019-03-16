Beypazarı'nda Yangın

Beypazarı ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Beypazarı ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Sitesi'nde Hadi Kaya'ya ait 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Evdeki eşyaların da ateş almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, Ankara Büyükşehir İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Paniğe yol açan yangında, evde hasar oluştu.

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