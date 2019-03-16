Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Yangın

Beypazarı'nda Yangın

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Beypazarı'nda Yangın, System.String[]
Beypazarı ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Sitesi'nde Hadi Kaya'ya ait 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki eşyaların da ateş almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, Ankara Büyükşehir İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Paniğe yol açan yangında, evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:42:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]