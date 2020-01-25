Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi
6 saat önce
Beypazarı Belediyesi kamuoyuna duyurduğu yarın yapılması planlanan "Kızak Şenliğini" iptal ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Beypazarı Belediyesi kamuoyuna duyurduğu yarın yapılması planlanan "Kızak Şenliğini" iptal ettiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan anonslarla ve duyurularla, Elazığ merkezli yaşanan deprem nedeniyle "Yarın yapılacak olan kızak şenliği iptal edilmiştir." denildi.
Belediye, kızak şenliğinin önümüzdeki gün ve aylarda belirlenen bir sürede yapılabileceğini ve bu konuda da halka duyuruların yapılacağını açıkladı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Elazığ merkezli yaşanan ve ölümlerin olduğu deprem dolayısıyla, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaplan, "Yaşanan deprem nedeniyle kızak şenliğini iptal ettik." dedi.
Son Dakika Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti