Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Beypazarı Belediyesi kamuoyuna duyurduğu yarın yapılması planlanan "Kızak Şenliğini" iptal ettiğini bildirdi.

Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Beypazarı Belediyesi kamuoyuna duyurduğu yarın yapılması planlanan "Kızak Şenliğini" iptal ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan anonslarla ve duyurularla, Elazığ merkezli yaşanan deprem nedeniyle "Yarın yapılacak olan kızak şenliği iptal edilmiştir." denildi.

Belediye, kızak şenliğinin önümüzdeki gün ve aylarda belirlenen bir sürede yapılabileceğini ve bu konuda da halka duyuruların yapılacağını açıkladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Elazığ merkezli yaşanan ve ölümlerin olduğu deprem dolayısıyla, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaplan, "Yaşanan deprem nedeniyle kızak şenliğini iptal ettik." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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