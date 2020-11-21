Beypazarı'nda yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yapılıyor - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kömür dağıtımının sürdüğünü bildirdi.

Vakıf müdürü Alaettin Biçen, ilçe genelinde kömür dağıtımlarında köylerde yaşayan yardıma muhtaç kişilere dağıtımının tamamlandığını, ilçe merkezinde ise devam ettiğini söyledi.

Gelen kömürleri bekletmeksizin hemen dağıtımında bulunduklarına değinen Biçen, "Bu yıl toplamda 700 kişiye birer ton olmak üzere 40 torba kömür veriyoruz. Ekiplerimiz, mahallelerdeki çalışmalarını sürdürerek, yardıma ve bakıma muhtaç kişilere kömür dağıtımında bulunuyorlar. Kömür dağıtımlarını kısa süre içinde tamamlayacağız." dedi.