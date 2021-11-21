Beypazarı'nda yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, planlı bakım ve tesis çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın 14.00-17.00 saatlerinde, Dibekören, Dikmen, Oymaağaç, Tacettin, Yukarıulucak, Dibecik, Tahirler, Kırşeyhler, Acısu, Kapullu, Harmancık, Ayvaşık- Akyazı bölgesinde, Kırbaşı, İstiklal, Ayvaşık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kaynak: AA
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